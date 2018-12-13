Алтайский край по подсчетам агентства "РИА Рейтинг" занял 35-е место в общероссийском исследовании по распространённости вредных привычек среди населения. При расчётах специалисты использовали данные Росстата и Генпрокуратуры.
Рейтинг построен на основе различных показателей за 2017 год, характеризующих распространённость вредных привычек среди жителей российских регионов. В частности, учитывались: потребление спиртного и табака, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем, а также количество правонарушений, связанных с наркотиками. Более высокий рейтинговый балл региона свидетельствует о меньшей распространённости вредных привычек.
На лидирующих позициях предсказуемо разместились северокавказские республики. На первом месте Чечня, где, судя по результатам исследования, вредные привычки не получили широкого распространения (рейтинговый балл равен 97,3 из 100 возможных). Следом расположились ее соседи — Ингушетия (94,1), Дагестан (91,9), Кабардино-Балкария (88,2) и Северная Осетия – Алания (85,2). Для северокавказских республик характерны незначительное потребление табачных изделий и низкие объемы продаж алкогольной продукции. Но по таким показателям, как преступления в состоянии наркотического опьянения и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, регионы из лидирующей группы находятся в середине списка, за исключением Чечни.
Алтайский край занял 35-е место в списке регионов по распространённости вредных привычек. Он набрал 70,9 балла. Из других регионов Сибирского федерального округа выделим Омскую область — 32-е место, Томскую область — 41-е место, Иркутскую область — 47-е место, Кемеровскую область — 51-е место, Новосибирскую область — 53-е место и Красноярский край — 56-е место. Довольно низко — на 68-м месте — расположилась Республика Алтай (58,3 балла).
При этом в нижней части рейтинга отчетливо прослеживается скорее географическая, а не экономическая зависимость. Большинство регионов-аутсайдеров — представители Сибири и Дальнего Востока. Наряду с Еврейской АО (36,5) и Ямало-Ненецким АО (43,2), в последнюю пятерку вошли Бурятия (43,2), Магаданская область (43,2) и Камчатский край (44,7).
При этом проблемные точки в каждом из них разные. Так, для Камчатского края и Ямало-Ненецкого автономного округа наиболее остро стоит проблема табакокурения, о чем свидетельствует самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя. В Еврейской автономной области к высокому потреблению табака добавляется проблема наркомании, которая так же остра и в Республике Бурятия, а для Магаданской области, несмотря на наблюдаемые позитивные тенденции, согласно данным официальной статистики, важной является проблема потребления алкоголя.
Комментарии
На магазинное бухло и курево зарплаты уже нехватает