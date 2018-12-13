25-летняя модель София Никитчук, которая в 2015 году победила в конкурсе "Мисс Россия", стала помощником депутата Госдумы, пишут "Моменты".
"В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной Думы я получила своё первое удостоверение", — написала Никитчук в своем Instagram.
Также она поздравила всех с Днем Конституции и 25-летием российского парламента, пошутив, что сама является одногодкой с государственным органом.
"Желаю, чтобы каждый в нашей великой стране ощущал свою значимость, равенство и свободу!" — написала София.
Пока неизвестно, кому и как именно Никитчук будет помогать. Исходя из ответов Софии подписчикам, можно предположить, что имя народного избранника Леонид. Также подписчики пророчат женщине дальнейшее продвижение по карьерной лестнице и кресло депутата Думы.
Комментарии
Ну нет! Это совсем не то, что многие думают. У неё же есть специальное образование, большой опыт работы на таких должностях и пр. необходимые достоинства!
Также подписчики пророчат женщине дальнейшее продвижение по карьерной лестнице и кресло депутата Думы.
Депутат и в кресле в ГД ? Еще поди и во время заседаний? Хотя чему удивляться, они то пальцы в уши толкают, то заек делают.
Ей надо сапоги типа "ботфорты" носить.
Главное: нужного папика найти...,