Водителям разрешат не показывать инспекторам свои права

В 2019 году МВД должно определиться с форматом электронных водительских удостоверений, что, как отметил начальник ГИБДД России Михаил Черников, избавит водителей от необходимости возить с собой документы, передает "Коммерсант".
Переход на электронную идентификацию водителей станет логичным продолжением цифровизации документов.
"Электронные водительские удостоверения могут быть, и свидетельство о транспортном средстве тоже. Бумажные документы останутся юридически значимыми, но при движении можно будет использовать их в электронном виде", — отметил Черников.
Как именно будут идентифицировать личность водителя, в ведомстве пока не определились. Впрочем, уже сейчас в ряде регионов инспекторы ГИБДД пользуются планшетными компьютерами со специальным программным обеспечением, позволяющим получить всю информацию о находящемся за рулем машины человеке по его фотографии в базе данных.
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