13 декабря в Алтайское краевое Законодательное Собрание поступило представление генпрокурора РФ Юрия Чайки о согласовании кандидатуры Александра Руднева для назначения на должность прокурора региона. Об этом сказано на сайте краевого парламента.
Отметим, что кандидатура главы надзорного ведомства согласовывается с АКЗС и губернатором Алтайского края. Так, краевой парламент рассматривает представление на ближайшей сессии, но не позднее 30 дней со дня его поступления.
Представление предварительно рассматривается комитетом АКЗС по правовой политике, который готовит соответствующий проект постановления и вносит его на рассмотрение краевого Заксобрания.
Александр Руднев родился в 1974 году, образование — высшее юридическое, в органах прокуратуры служит с 1996 года. Прошел путь от помощника Алтайского межрайонного природоохранного прокурора до первого зампрокурора Волгоградской области.
С 1997 по 1999 год Александр Руднев работал заместителем прокурора Алтайского района Алтайского края, с 1999 по 2000 годы — прокурором Быстроистокского района Алтайского края, с 2000 по 2007 годы — прокурором Павловского района Алтайского края, с 2007 по 2010 годы — начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Алтайского края. В должности первого заместителя прокурора Волгоградской области — с августа 2010 года по настоящее время.
За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медалью "290 лет прокуратуре России". Ему объявлена благодарность председателя Государственной Думы.
Комментарии
Понятно, алтайских полицейского и прокурора домой вернули. Ротация, немыслимые совпадения: оба из Волгоградской области возвращаются.