По сравнению с началом 2018 года количество B2B-клиентов "МегаФона", использующих услугу 8-800, как в Сибири, так в Алтайском крае увеличилось более чем в 2 раза. При этом более 30% пользователей сервиса приходится на соседний Новосибирск, где традиционно располагаются крупные региональные компании, представительства российских и международных компаний.
Услуга "8-800" позволяет компаниям и организациям использовать номер в формате 8-800-ХХХ-ХХ-ХХ для организации входящих и исходящих звонков, причем звонок на такой номер для любого российского абонента будет абсолютно бесплатным. Номера в формате 8-800 широко используются клиентами, бизнес которых охватывает свыше одного региона — это транспортные компании, розничные сети, интернет-магазины и т.п.
"Как показывает опыт наших клиентов, наличие бесплатного номера 8-800 примерно на 15-20% увеличивает количество входящих звонков потенциальных клиентов. Более того, такой сервис позволяет компаниям с разветвленной структурой организовать единую точку входа, когда отдел продаж, сервиса, рекламы, бухгалтерии доступен по единому запоминающемуся номеру", — прокомментировал директор Алтайского отделения "МегаФона" Валерий КАЗАЧЕНКО.
Всего за 2018 год через номера 8-800 сибирских клиентов прошло 4 млн. звонков. Самым активным месяцем по количеству минут стал август, а "месяцем тишины" — июнь, когда бизнес-активность традиционно снижается.
Информационная справка. ПАО "МегаФон" — один из ведущих российских операторов связи. "МегаФон" работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. "МегаФон" — признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных, первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE-Advanced (4G)*. *ЛТЕ-Эдвансд 4Джи — прим.ред.
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