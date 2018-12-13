Фото: trambiysk.ru
Муниципальное унитарное предприятие Бийска "Трамвайное управление" попало под процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве по иску налоговой службы, передает "Интерфакс".
Временным управляющим предприятия утверждена член ассоциации "Первая саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Елена Минакова.
Судебное заседание по заслушиванию отчета о результатах процедуры наблюдения назначено на 3 июня 2019 года.
Отметим, что инициатором дела о банкротстве бийского МУПа стала Федеральная налоговая служба из-за долга в 78,2 миллиона рублей. ФНС направила иск еще в июне 2017 года, но ввиду того, что ответчик оспаривал требования, арбитраж приостановил рассмотрение дела.
МУП "Трамвайное управление" было зарегистрировано в Бийске в 1999 году. Предприятие занимается пассажирскими перевозками.
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