С 8 по 14 декабря в городе Улан-Батор проходит торгово-экономическая миссия, в которой принимают участие представители шести алтайских компаний. Организаторами делового визита выступают Центр поддержки экспорта НО "Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства", Алтайская торгово-промышленная палата и Национальная торгово-промышленная палата Монголии.
В состав делегации вошли начальник коммерческого отдела ООО "Сиблюкс-Центр" Николай Суровцев, директор ООО "Агротехнологии-инвест" Артем Шаманович, начальник отдела продаж ООО "Агропромышленная компания Злата"" Александра Кириленко, начальник отдела продаж ООО "Ренессанс Косметик" Сергей Толмачев, начальник отдела маркетинга ЗАО "Источник плюс" Евгений Орионов и менеджер по продажам ООО "СП Партнер" Данил Красулин.
10 декабря состоялась встреча алтайской делегации с временным поверенным в делах Российской Федерации в Монголии Рыгзыном Ракшаевым. Во время встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся развития торгово-экономического сотрудничества между алтайскими предпринимателями-членами делегации и монгольскими компаниями.
В этот же день состоялись официальные встречи в органах государственной власти Монголии. В ходе встречи в Агентстве чрезвычайных ситуаций представитель ЗАО "Источник плюс" Евгений Орионов представил современные средства пожаротушения, выпускаемые компанией, и опыт использования данных разработок в российской практике пожаротушения.
Начальник коммерческого отдела компании "Сиблюкс-Центр" Николай Суровцев встретился с начальником департамента Министерства строительства и градостроительства господином Билэгжаргал и рассказал о преимуществах строительства домов из клееного бруса в суровых погодных условиях.
11 декабря на бирже деловых контактов прошло 25 деловых встреч между алтайскими и монгольскими компаниями, в ходе которых стороны обсудили условия сотрудничества. Особый интерес у монгольских компаний вызвали алтайские комбикорма компаний "Злата" и "Партнер". Руководитель отдела продаж крупнейшего за Уралом производителя косметики и бытовой химии ООО "Ренессанс Косметик" Сергей Толмачев провел ряд встреч с импортерами потребительских товаров. Директор ООО "Агротехнологии-инвест" Артем Шаманович обсудил с директором компании "Эко Эрдэнэ" господином Билгээ вопрос модернизации оборудования по производству облепихового масла.
Состоявшаяся 11 декабря презентация инвестиционного потенциала Ховдского аймака позволила алтайским компания познакомиться с предпринимателями Ховда. Перспективным направлением сотрудничества с этим регионом Монголии может стать строительство домов из клееного бруса.
В среду, 12 декабря, алтайская делегация познакомилась с руководителем Увс аймака господином Батсайхан, а также провела серию выездных встреч на предприятиях Монголии.
Во время миссии запланировано также посещение Министерства сельского хозяйства Монголии и посещение интересующих алтайскую делегацию компаний.
Завершится торгово-экономическая миссия 14 декабря.
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