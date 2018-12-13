"Ростелеком" запустил онлайн-игру "Новогодний шар удачи" для абонентов-участников программы "Бонус". Все они имеют шанс превратить бонусы в подарки для себя, своих родных и близких.
Новым клиентам "Ростелекома" еще не поздно зарегистрироваться в программе и получить приветственные бонусы, чтобы включиться в борьбу за главный приз. Желающим принять участие в игре необходимо до 13 января 2019 года пройти регистрацию на сайте igra.rt.ru. На старте игроки получат виртуальный стеклянный шар с новогодней "красавицей" внутри.
Далее участники могут покупать за бонусы подарочные коробочки и складывать их под елку, пока таймер отсчитывает время до проведения розыгрыша. Более 300 000 подарков уже расфасованы по коробочкам: они будут разыгрываться еженедельно вплоть до Старого Нового года. В день проведения розыгрыша "стекло" шара исчезнет, участники смогут открыть коробочки и найти в них ценные подарки от "Ростелекома" и партнеров программы "Бонус".
Все игроки могут побороться и за главные призы — электронные подарочные сертификаты номиналом 50 000 рублей на покупки в онлайн-мегамаркете OZON.ru. Этой суммы хватит на подарки всем! Победители будут определены до 21 января 2019 года.
Как стать участником бонусной программы "Ростелекома", за какие действия начисляется вознаграждение — об этом подробно рассказывается на сайте rt.ru в разделе "Программа "Бонус".
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