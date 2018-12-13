Фото: ptzgovorit.ru
Полиция в Барнауле задержала местного жителя, подозреваемого в краже дорогостоящего спиртного из супермаркета.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина 1989 года рождения зашел в один из продуктовых супермаркетов краевой столицы и, подойдя к стеллажу, где находилось спиртное, похитил три бутылки виски и одну бутылку коньяка, спрятав их под куртку.
"После этого подозреваемый покинул магазин. Сумма причиненного ущерба составила около пяти тысяч рублей", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело о краже.
Комментарии
Синька - чмо!
Синька - зло!
Виски и коньяк не синька, синька это те волшебные пузырьки которые алкаши в аптеках покупают
дешевый виски и коньяк
или он фунфырики стащил?