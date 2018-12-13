Фото: dalziel-pow.com
Житель Барнаула получил условный срок за кражу трех платьев и двух блузок из ТРЦ "Арена" — на преступление он пошел, чтобы произвести впечатление на девушку.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в один из летних дней, гуляя по торговому центру, молодой мужчина познакомился с девушкой, которая его заинтересовала. Он решил проявить щедрость и подарить новой знакомой наряды.
Парень предложил девушке выбрать понравившиеся ей вещи, пообещав их оплатить.
"Девушка выбрала три платья и две блузки, передала вещи своему спутнику для оплаты, а сама по его просьбе вышла из магазина, пошла в кафе и заказала легкий обед. В это время осужденный положил вещи в находящуюся при нем сумку, после чего, минуя кассовую зону, пошел к выходу из магазина, пытаясь скрыться с места преступления, однако был задержан сотрудниками охраны", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Горожанина приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
Комментарии
судьба обеда осталась неизвестной .
Ну вот. Парень горячий секс ждал, деваха шмотки новые. А теперь их мечты не сбылись.... И все из за проклятой охраны.