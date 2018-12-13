Средний чек россиян за поход в магазин в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 23 рубля, или на 4,6%. Теперь он равен 528 рублям, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
Рост среднего чека связывается с началом сезона предновогодних покупок. Больше всего россияне потратились в небольших магазинах — на 9,5% больше, чем месяцем ранее.
Самый большой чек отмечен в Центральном федеральном округе, где в среднем на покупки потратили 607 рублей.
В сентябре сумма среднего чека составляла 519 рублей. Месяцем ранее — 505 рублей. Эксперты выяснили, что рост повседневных расходов россиян в последнее время значительно превосходит месячную инфляцию.
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ел и на 500 , а стали жрать на 530