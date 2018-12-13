Тюменская певица Жанна Прохорихина, снявшая клип на песню "За Путина", ответила своим критикам в стихах, пишет "URA.RU".
Прохорихина написала, что "продолжает свой полет, читает сотни оскорблений, не превращая сердце в лед". Она добавила, что удивлена той злобой и потоком угроз, и попросила всех идти "ради Бога, подальше". Она также подчеркнула, что поет для своей страны без фальши.
Ранее Прохорихина сняла клип "За Путина", в котором поддержала действующего президента РФ и подвергла критике тех, кто его ругает. Песню высмеяли тысячи пользователей сети, в том числе и Ксения Собчак, которая назвала исполнительницу новым агитатором Путина.
Обычные пользователи Сети оказались более откровенны в своих комментариях. "Похоже на то, как если бы какой-то сумасшедший ученый решил генетически вывести гибрид Поклонской, Захаровой и жабы обыкновенной, а потом решил бы еще и заставить петь это чудовище", — написал один из комментаторов. "Еще один медалист за заслуги перед отечеством?" — поинтересовался другой.
Комментарии
Это уже дно-шансон был прерогативой гонимых и страждущих (неважно , что было в основе) и никогда не вставал на стражу интэрэсов государства по определению,а тута вот нате тебе.
Амик, предупреждайте, чтобы люди со слабыми нервами такие видосы не смотрели.
13.12.2018 16:07- гость -
Не нужно путать шансон и блатняк. В шансоне всегда было много патриотизма. А подстраиваться под интересы сетевого хомячья - собрания неудачников, поющих под дудку зарубежных пропагандистских центров, никто не обязан. Хотя данная песня, на мой взгляд, мягко говоря, слабенькая.
Деградация﻿, полная...проходили ,
Глаза, опущенные к трубке,
Знакомой людям всей земли,
И эти занятые руки,
Что спичку с трубкою свели.
Они крепки и сухощавы,
И строгой жилки вьется нить.
В нелегкий век судьбу державы
И мира им пришлось вершить.
Усов нависнувшею тенью
Лицо внизу притемнено.
Какое слово на мгновенье
Под ней от нас утаено?
Совет? Наказ? Упрек тяжелый?
Неодобренья горький тон?
Иль с шуткой мудрой и веселой
Сейчас глаза поднимет он?
(Александр Твардовский, 1952 год "О Сталине" Тут проблески таланта, Прохорихина полная бездарность