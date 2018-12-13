Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Элементы конструкции будущей новогодней елки завезли на пешеходную улицу Мало-Тобольскую в историческом центре Барнаула.
Напомним, ранее сюда доставили материалы для создания снежного городка. Кроме того, здесь уже появились горки.
Напомним, что здесь также установят ледяные фигуры, а все новогоднее убранство будет подсвечивать праздничная иллюминация.
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Главная же новогодняя елка Барнаула и самый большой снежный городок будут находиться на площади Сахарова.
Комментарии
Что за мода пошла, какие то унитазные ершики ставят вместо елок