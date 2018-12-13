Должникам будут оставлять прожиточный минимум вместо половины дохода

В Минэкономразвития разработали любопытный законопроект, согласно которому при взыскании долгов из зарплат или пенсий россиянам будут оставлять не половину ежемесячного дохода, а прожиточный минимум, пишут "Известия".
Размер прожиточного минимума определяется отдельно каждым регионом для разных категорий населения. В среднем по России показатель составляет 10,4 тыс. рублей.
Сейчас приставы могут удерживать до половины дохода независимо от его размера. Чтобы малоимущие граждане не остались без средств к существованию, Минэкономразвития предлагает внести поправки в законы об исполнительном производстве, о прожиточном минимуме, о страховых пенсиях и несостоятельности (банкротстве).
К примеру, если у должника зарплата составляет 15 тыс. рублей, и у него забирают половину, то остается лишь 7,5 тыс., что не только ниже прожиточного минимума, но и недостаточно для оплаты коммунальных услуг, расходов на продукты, лекарства и транспорт.
Как отмечают эксперты, если законопроект примут, то банки будут вынуждены менять кредитную систему и выдавать меньше займов незащищенным слоям населения — в первую очередь малообеспеченным гражданам и пенсионерам.
В России порядка 40% трудоспособного населения имеет заработную плату менее 20 тысяч рублей.
"Взысканию будет подлежать сумма, не составляющая и 50% доходов. Соответственно, кредиторы станут еще тщательнее отбирать потенциальных заемщиков из числа небогатых россиян, а доступность кредитов и займов для данной категории граждан значительно снизится", — отметил генеральный директор сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" Роман Макаров.
Комментарии
ИМХО, правительству пора ввести мораторий на выдачу и выплату всех потребительских кредитов гражданами лет на 10