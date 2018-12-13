Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в среду, 12 декабря, посетил Государственный музей современной истории России, где передал слепым детям специальное издание высшего нормативного правового акта, пишет "Взгляд".
В ходе торжественного мероприятия Кириенко передал заслуженной артистке России, члену Общественной палаты Диане Гурцкой, учащимся школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых и Российской государственной специализированной академии искусств экземпляр специального юбилейного издания Конституции, отпечатанного шрифтом Брайля.
Он заявил, что воспитывать уважение к главному государственному документу нужно с малых лет.
"Даже для участников событий многое забывается, а для подрастающего поколения сегодня даже трудно представить себе, как выглядела ситуация 25 лет назад, когда создавалась Конституция. Здорово, что это сделано не только как выставка, но и как полностью подготовленные материалы для уроков. Отдельная благодарность подготовившим тираж Конституции, отпечатанный шрифтом Брайля, а также соответствующую аудиоверсию", — подчеркнул Кириенко.
Комментарии
для подрастающего поколения сегодня даже трудно представить себе, как выглядела ситуация 25 лет назад, когда создавалась Конституция
да, танки в центре Москвы стреляющие по Белому дому теперешней молодежи трудно представить...