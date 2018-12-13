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Следственный комитет начал проверку по факту бездействия должностных лиц барнаульской школы № 114, допустивших распространение запрещенных веществ среди учащихся.
Как сообщили в краевом управлении СКР, правоохранителям стало известно, что один из учеников названной школы в здании учебного заведения распространял среди учеников запрещенное вещество. Предположительно, речь идет о насвае.
"По предварительным данным, в конце ноября 2018 года учащемуся 5 класса после употребления данного вещества стало плохо. Узнав об этом, руководство школы не предприняло никаких мер по оказанию несовершеннолетнему медицинской помощи, а также скрыло данный факт от сотрудников правоохранительных органов", — добавляют в СКР.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители дадут юридическую оценку действиям должностных лиц школы.
Комментарии
"Распространением запрещенного вещества, ..., занимался один из учащихся школы" - "Правоохранители дадут юридическую оценку действиям должностных лиц школы."
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А где Роспотребнадзор? Почему не следят за качеством раздаваемого в школе насвая?
Насваем торгуют в ларке за ТРЦ Огнями на маленьком рыночке. Это всем известный факт. Там нескончаемый поток подростков и малолеток в очереди. Родители следите за детьми. Полиция неоднократно приезжала и прокуратура с проверкой, но никто мер никаких не предпринял.