Барнаульский мэр официально "приподнял" цены на проезд в транспорте

Глава Барнаула Сергей Дугин официально утвердил новые тарифы на проезд и провоз багажа в городском транспорте. Постановление администрации Барнаула датировано 10 декабря.
Как уже неоднократно писал портал Amic.ru, изменения вступают в силу с 1 января 2019 года. Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах при наличном расчете с нынешних 19 рублей увеличится до 23. В автобусах — с 20 до 23, а в маршрутках — с 20 до 25. В такой же пропорции возрастет и стоимость провоза багажа на соответствующем виде транспорта.
Между тем сэкономить на проезде можно, если купить единый проездной билет. Он будет действовать как в автобусах, так и на электротранспорте. Проездной представлен в двух вариантах — на 20 поездок (стоимость 400 рублей) и на 42 поездки (стоимость 840 рублей). Использовать его необходимо в течение 60 дней. Кроме того, в продажу поступит проездной, предназначенный только для электротранспорта. Его цена на месяц 1100 рублей, в этом случае количество поездок не лимитируется.
Позволит снизить затраты и "электронный кошелек". Если использовать его, то проезд как на электротранспорте, так и в автобусах большой вместимости обойдется в 21 рубль. Срок действия кошелька не ограничен.
Пенсионерам будут предложены свои отдельные проездные. Один стоимостью 450 рублей. Он предполагает 45 поездок по городу на любом виде транспорта, кроме маршрутных такси. Другой — безлимитный на 600 рублей. Здесь можно перемещаться уже не только внутри города, но и добираться до лежащих в черте города поселков.
Отдельно стоит упомянуть о проездном для школьников и студентов. Он действует только в трамваях и троллейбусах. Стоимость в первом случае — 450 рублей, во втором — 550 рублей. Речь идет о неограниченном количестве поездок.
Напомним, последний раз цену на проезд в барнаульском транспорте поднимали 1 декабря 2016 года.
Комментарии
А "ветеранских" проездных (для ветеранов труда) теперь не будет?
Почему нигде нет сведений и проездных для ветеранов труда
Ну хоть теперь зарплаты кондукторш, и водителей будут достойнийшие!