Российские силовики уже начали получать новейшие автоматные комплексы ШАК-12, которые американские СМИ назвали "супероружием", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрия Амелина.
По словам Амелина, ШАК-12 — очень специфичное изделие, который представляет собой не массовый образец даже для спецподразделений.
ШАК-12 — современный образец высокоэффективного штурмового оружия ближнего боя для подразделений специального назначения. Его основная задача — быстрое и эффективное поражение противника, в том числе использующего для защиты бронежилет или укрытие.
Издание The National Interest рассказало, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью. Журнал назвал автоматный комплекс "супероружием".
Журнал "Популярная механика" назвал автоматный комплекс "крупнокалиберной мясорубкой". "Существует ли стрелковое оружие, позволяющее поразить противника, укрывшегося за стеной здания или бронелистом, дающее возможность гарантированно вывести из боя террориста, накачанного обезболивающими психотропными препаратами, и все это в режиме автоматической стрельбы? Да! Представляем штурмовой автоматный комплекс ШАК-12, находящийся на вооружении российских спецслужб", — пишет издание.
Комментарии
- Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте, что они сделают с внешними!
- Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся.
- Почему это?
- Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами.