Кокорин рассказал о своих планах на новогоднюю ночь

Футболист Александр Кокорин, находящийся в СИЗО "Бутырка", в письме агентству "Москва" сообщил, что не будет отмечать Новый год и рано ляжет спать в праздничную ночь из-за режима.
"Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще", — подчеркнул Кокорин.
Он также отметил, что не знает, позволят ли ему поздравить родных и близких. По его словам, он напишет им письмо заранее, поскольку ему неизвестен последний день отправки сообщений.
Футболист поблагодарил всех, кто его поддерживает, и пожелал всем встретить Новый год в кругу семьи.
Арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву Тверской суд Москвы продлил до 8 февраля. В середине октября футболисты были арестованы за избиение водителя ведущей "Первого канала", а также драку с главой департамента Минпромторга и руководителем НАМИ. Против спортсменов возбудили уголовные дела, после чего их поместили в столичное СИЗО "Бутырка".
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