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Несовершеннолетняя девушка предстанет перед судом в Барнауле за хищение денежных средств у бабушки.
Как сообщили в краевой прокуратуре, юной горожанке инкриминируют кражу. Учащаяся первого курса барнаульского колледжа совершила покупки в интернет-магазине, используя при этом данные банковской карты бабушки и ее сотовый телефон.
"С банковского счета бабушки обвиняемой в результате преступных действий несовершеннолетней были списаны пенсионные накопления. Причиненный ущерб признан для потерпевшей значительным", — отмечают в надзорном ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Что внуки, что бабушки- ни каких принципов. Одна деньги тырит, другая внучку ментам сдает!