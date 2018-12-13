Звезда советского кино, 70-летняя Ольга Прохорова умоляет о помощи, поскольку, как она сама отмечает, осталась без крыши над головой и средств к существованию, рассказывает НТВ.
Прохорова уже 25 лет живет в Голливуде, где снимает апартаменты в четырехэтажном доме. За комнату площадью 20 квадратных метров платит 2000 долларов в месяц, это 135 тысяч рублей.
В квартире звезды советского экрана царит жуткий беспорядок, вся комната заставлена коробками с личными вещами актрисы. Из мебели — старый диван, заваленный мусором, два кресла и стол. На кухне — немытая посуда.
Прохорова пережила два инсульта, ей за неуплату отключили воду и электричество, ее пособия по инвалидности — 1000 долларов — катастрофически не хватает на жизнь. Звезда советского экрана была вынуждена подселить к себе соседа, иначе ее бы выставили на улицу.
В Москве в престижном районе у нее есть однокомнатная квартира стоимостью 10 миллионов рублей, еще одна недвижимость в Риге, дом на Азовском море — все это осталось после смерти ее мамы и бабушки. Но всем наследством завладела сводная сестра Прохоровой. Артистка не сомневается, что ее сестра действовала незаконно.
Комментарии
пусть едет в Россию и посмотрит как тут пенсионеры живут...
Нет, ну а МЫ то тут при чем?
Она уехала, РОДИНУ сменила, вот новая родина и пусть помогает.
А то РОССИЯ, спасай!!! А когда было хорошо о России и не вспоминала!
Бабушка что то попутала.... Вернитесь и на нашу пенсию.
Приезжай в Россию. тут 200 баксов будешь получать
В Москве хата 10 мультов - нищая хрущоба на окраине, Рига - другое государство, дом на Азовском море - Тут не понятно, смотря какой берег. Судя о всему, с Боржоми она запоздала и сильно...