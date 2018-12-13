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Уличное освещение и несколько светофоров отключат в Барнауле на участке Павловского тракта в ночь на 14 декабря.
"В связи с проведением плановых ремонтных работ в ночь на 14 декабря с 00:00 до 05:00 будут отключены светофорные объекты на Павловском тракте в районе здания № 49, а также на пересечении с улицей Фурманова", — сообщили в городской администрации.
Наружное освещение отключат по Павловскому тракту в границах улиц Советской Армии и Целинной.
В этой связи участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках и соблюдать требования дорожных знаков.
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