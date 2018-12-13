Фото: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин поставил задачу усовершенствовать алгоритм действий коммунальных служб при ликвидации коммунальных аварий.
Как сообщили в администрации краевой столицы, градоначальник провел совещание по анализу итогов устранения аварии на теплосетях микрорайона ВРЗ и заявил о необходимости сделать выводы.
По его словам, каждый должен знать, какие действия и в какие сроки необходимо предпринимать.
"В рамках исполнения поручения губернатора необходимо провести ревизию и поддерживать в состоянии готовности к применению при возникновении аварийных ситуаций резервные источники энергоснабжения (дизельные генераторы и электрообогреватели). Также необходимо увеличить запас комплектующих и материалов", — подчеркнул глава города.
Директор АО "Барнаульская теплосетевая компания" Александр Гросс, в свою очередь, сказал, что с точки зрения технологии устранения таких повреждений все было сделано верно.
Тем не менее, "Барнаульской теплосетевой компании" рекомендовано разработать дополнительные меры для ускорения ликвидации сложных повреждений на теплосетях.
Напомним, что серьезная коммунальная авария на ВРЗ произошла в минувшие выходные. В данный момент в городе также устраняют последствия повреждения на тепловых сетях в поселке Южном.
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