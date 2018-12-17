Власти Алтайского края утвердили размер социальных выплат на 2019 год. Они расписаны в краевом бюджете на следующий год. Портал Amic.ru расскажет, что это за выплаты.
Итак, в следующем году следующие категории граждан будут получать ежемесячные выплаты и пособия:
- ветераны труда, ветераны труда Алтайского края — 615 рублей;
- труженики тыла — 595 рублей;
- граждане, имеющим звание "Почетный гражданин Алтайского края" — 8500 рублей;
- жертвы политических репрессий — 595 рублей;
- граждане, работающие и проживающие в сельской местности — 850 рублей;
- сельские педагоги — 2000 рублей;
- граждане, удостоенные званий заслуженных работников СССР, РСФСР, РФ, лауреата премии Совета Министров СССР; награжденные тремя орденами СССР, РСФСР, РФ за заслуги перед Отечеством, трудовые и боевые заслуги, кроме лиц, имеющих право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за счет средств федерального бюджета; награжденные двумя орденами СССР, РСФСР, РФ за заслуги перед Отечеством, трудовые и боевые заслуги, кроме лиц, имеющих право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за счет средств федерального бюджета либо получающих две пенсии в соответствии с законодательством РФ, при этом получение пенсии по потере кормильца, погибшего при выполнении государственного или общественного долга, не является основанием для отказа в установлении доплаты к пенсии; матери, удостоенные звания "Мать-героиня", а также родившие и воспитавшие десять или более детей, не имеющие звания "Мать-героиня", один из награжденных орденом "Родительская слава" родителей (усыновителей); не имеющие звания народного работника и "Почетный гражданин Алтайского края" — 850 рублей в месяц;
- пенсионеры, удостоенные звания народного работника, "Почетный гражданин Алтайского края", вдовы (вдовцы) лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин Алтайского края", не вступившие в повторный брак, — 2545 рублей;
- пособие на ребенка — 155 рублей;
- компенсация на питание учащихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях, нуждающихся в социальной поддержке — 4,85 рубля в день;
- материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей — 55387,5 рубля;
- выплата на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье — 9811 рублей;
- вознаграждение приемному родителю — 3578,4 рубля;
- пособие усыновителю — 9811 рублей, плюс единовременно пособие в 20000 рублей;
- дополнительная пенсия детям по утере кормильца в вооруженных конфликтах (Афганистан, Чечня, Северо-Кавказский регион) — 4905,5 рублей;
- денежная выплата в связи с рождением третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет — 9811 рублей;
- единовременное (!) денежное вознаграждение одному из родителей, удостоенных медали "Родительская слава" — 15000 рублей;
- социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, одиноких матерей (в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 19.12.2005 № 713 "О мерах по социальной поддержке обучающихся по образовательным программам высшего образования, по программам подготовки специалистов среднего звена") — 150 рублей.
Также многодетные семьи единовременно получат:
- выплаты к школе — 7500, 5000 рублей;
- выплата отличникам — 1000-3000 рублей;
- выплата выпускникам, получившим аттестат с отличием — 10000 рублей;
- пособие при рождении одновременно троих и более детей — 150000, 200000 рублей;
- Плюс ежегодная денежная выплата на обеспечение детей одеждой (при рождении одновременно троих и более детей) — 3000 рублей (на каждого ребенка).
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