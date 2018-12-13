Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал очередное стихотворение, посвященное событиям в России. На этот раз темой стало внесение в Госдуму законопроекта, согласно которому за публикацию в сети оскорблений в адрес представителей власти грозит административный арест на 15 суток.
Ну вот и все, как пел нам Стас Михайлов.
Чтобы про власти ничего не врали,
Пиши в айфон, не публикуя файлов,
Как раньше в стол. Движенье по спирали.
Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом,
А то отправят в каталажку ненароком.
Я рад любым законам и запретам,
Если грозят вполне реальным сроком.
Отныне комплименты я [раздаю],
А кто в отказе, тот пускай умре.
Как же, премудрые бояре
При нашем государственном дворе!
Я вас люблю, ну как же не любить вас.
Я восхищаюсь вашими сердцами.
Я все отдам, Михайлов подпевает Стас,
И звездочки кремлевские мерцают.
Комментарии
А у сенатора Клишаса, внесшего законопроект о том, что за посты с "неуважением к государству" надо сажать на 15 суток, есть нехилый домик в пригороде швейцарского города Локарно.