Президент РФ Владимир Путин во время большого открытого урока "Направления прорыва", отвечая на вопрос школьника, заявил, что не выбирал профессию президента, пишет Znak.com.
"Человек должен решить для себя основную задачу: решить, готов ли он значительную часть своей жизни полностью посвятить этому делу. Второе правило, как у врача: не навреди. Врач должен любить пациента и пытаться решить его проблемы, как свои собственные. В полной мере это относится к главам правительств и государств. Главное — быть порядочным человеком", — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что, в принципе, представитель любой профессии может стать главой государства.
"Президентом может быть человек с любой профессией. Как правило, главами государств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания. Эти профессиональные навыки нужны и полезны", — сказал Путин.
Комментарии
это он про какую страну?