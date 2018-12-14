Фото: avito.ru
Квартиру площадью 170 квадратных метров продают в Барнауле за 8,7 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Квартира (в таунхаусе) в спокойном центре города, 2014 года постройки, кирпичный, три уровня. На первом этаже большая кухня-гостиная с выходом на улицу, санузел и кабинет. На втором этаже три изолированные комнаты, большой санузел. В цоколе теплый гараж с автоматическими воротами, котельная (газовое отопление), помещение свободного назначения, гардеробная", — отмечает автор объявления.
Имеется свой асфальтированный участок. Дополнительно предлагается два парковочных места. Жилье находится на закрытой территории с автоматическими воротами.
Комментарии