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Квартиру в три этажа с гаражом продают в Барнауле за 8,7 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 170 квадратных метров находится на улице Никитина

Фото: avito.ru

Квартиру площадью 170 квадратных метров продают в Барнауле за 8,7 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.  

"Квартира (в таунхаусе) в спокойном центре города, 2014 года постройки, кирпичный, три уровня. На первом этаже большая кухня-гостиная с выходом на улицу, санузел и кабинет. На втором этаже три изолированные комнаты, большой санузел. В цоколе теплый гараж с автоматическими воротами, котельная (газовое отопление), помещение свободного назначения, гардеробная", — отмечает автор объявления.

Имеется свой асфальтированный участок. Дополнительно предлагается два парковочных места. Жилье находится на закрытой территории с автоматическими воротами.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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