Президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока 13 декабря призвал всех вкладывать деньги в технологии, пишет "Сноб".
"Нужно вкладывать деньги в технологии и в результат, и только тогда ты понимаешь, что тратил жизнь не напрасно, не просто, извините за выражение, бабки заколачивал", — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что не стоит класть жизнь на развитие семейного бизнеса.
"Давайте не будем забывать, что жизнь конечна. Во втором третьем поколениях семейного бизнеса уходит из семьи бренд. Накапливать бессмысленно. На это не стоит класть свою жизнь", — объяснил президент.
По его словам есть более перспективные направления бизнеса, например, Крымский мост.
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