Внутренняя проверка началась в Росгвардии по фактам поставок продуктов

Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок для Росгвардии в 2017-2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТ, пишет РБК со ссылкой на ответ Росгвардии на статью о проводимой по инициативе ФСБ проверке единого поставщика ведомства.
По завершении проверок данная информация будет доведена до общественности, заявили РБК в пресс-службе ведомства.
"Публикация РБК затронула очень серьезную проблему качества государственных закупок. В частности, мы обращаем внимание вас и ваших читателей, что упоминаемая в ряде публикаций дешевая продукция, которую поставляли в Росгвардию по контрактам до 2018 года, в принципе не могла соответствовать ГОСТам, так как поставлялась по заведомо более низким ценам, чем стоимость сырья. Мы подчеркиваем, что наше ведомство борется с коррупцией самым беспощадным образом и официальные цифры подтверждают этот факт", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В качестве примера представитель ведомства напомнил об уголовных делах в отношении заместителя командующего внутренними войсками Владимира Панова, заместителя директора Росгвардии Вячеслава Варчука, осужденных в 2017 году за коррупцию (внутренние войска в 2016 году вошли в Росгвардию). В 2018 году были отстранены от должностей начальники центров материально-технического обеспечения Московского, Уральского, Северокавказского округов, начальник ветеринарной службы, добавили в пресс-службе Росгвардии.
"Для Росгвардии не существует "неприкасаемых", и жесткая борьба с коррупцией будет вестись постоянно", — подчеркнули в ведомстве, добавив, что работа по очищению структур Росгвардии от коррупционеров затрагивает интересы многих.
Ранее сообщалось, что ФАС и Военная прокуратура по обращению ФСБ проверяют единого поставщика продуктов для Росгвардии — мясокомбинат "Дружба народов" — на наличие признаков нарушения законодательства о гособоронзаказе. Из текста обращения ФСБ в ФАС следует, что единственный поставщик и его подрядчики незаконно завысили цену на продукцию, выступив в качестве торгового посредника.
Также ранее сообщалось, что общий объем контрактов, заключенных с единым поставщиком, составляет 8 млрд рублей. Из базы данных "Контур.Фокус" следует, что сумма оплаченных госконтрактов Росгвардии с мясокомбинатом "Дружба народов" составляет 4,7 млрд рублей.
В пресс-службе ведомства утверждают, что общий объем контрактов, заключенный центрами материально-технического снабжения Росгвардии с мясокомбинатом "Дружба народов", составляет около 3,5 млрд рублей (всего 402 госконтракта), а сумма оплаченных контрактов на 10 декабря составляет 2,3 млрд рублей.
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