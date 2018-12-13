Президент России Владимир Путин во время открытого урока "Направление прорыва" заявил, что можно сохранить лидерство в сфере освоения космоса, если у молодежи "будут мозги", которые будут "грамотно применять", пишет Znak.com.

"У нас огромная страна, самая большая в мире по территории. У нас неисчислимое количество природных богатств. Мы самая большая страна в Европе по численности населения — 146 млн человек. Следующая за нами, по-моему, Германия, у них 80 млн человек. Но в мире мы далеко не лидеры. В США уже 350 млн человек, я уже не говорю про Азию, где миллиарды. И это имеет значение", — заявил Путин.

Он отметил, что "новая технологическая революция дает нам возможность сохранить лидерство там, где мы его давно имеем, и получить новые компетенции, где они нужны для будущего развития".

"И это уже снижает риски в связи с тем, что мы не являемся лидерами по количеству населения. Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их грамотно применить, тогда мы сохраним лидерство в таких областях, как космос, ядерная энергетика, материаловедение и многое другое", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что "мы не просто прыгнем в последний вагон уходящего поезда этой технологической революции, мы будем одними из лидеров. Но это произойдет только в том случае, если люди молодого возраста с помощью преподавателей вовремя и грамотно будут сориентированы на то, чем заниматься в жизни".