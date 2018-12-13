В Барнауле продолжают устранять повреждение на теплосети. Напомним, очередная коммунальная авария случилась по адресу: поселок Южный, улица Чайковского, 37.
Другая авария на Маяковского, 25 уже ликвидирована, возобновлена подача тепла.
На Южном продолжаются земляные работы. По данным управляющей компании, температура в квартирах держится на уровне 20 градусов. Жалоб от жильцов нет. Отмечается, что люди с пониманием относятся к неудобствам.
На ликвидации аварии работает 2 аварийных бригады и 6 единиц техники. Работы осложняются наличием других сетевых коммуникаций (электрический кабель).
Администрацией центрального района организованы чай и горячее питание для рабочих.
Сообщается, что благодаря оперативному переключению на другой источник теплоэнергии из зоны отключения удалось вывести десятки частных жилых домов.
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