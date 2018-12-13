Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток

Президент России Владимир Путин перенес столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Идея о переносе столицы ДФО формально принадлежит врио главы Приморья Олегу Кожемяко, который ее озвучил Путину.
Таким образом, как отмечают некоторые политтехнологи, Кожемяко планируют поднять патриотические настроения приморцев, которые 16 декабря будут выбирать нового губернатора.
Впрочем, и ранее заявлялось о том, что Владивостоку нужен статус города федерального значения. Упоминалось, что город ежегодно собирает 56 миллиардов рублей налогов, однако получает из этой суммы лишь 6 миллиардов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО.
Сам Кожемяко отметил, что перенос столицы будет справедливым и правильным шагом, поскольку Владивосток много раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают иностранные лидеры. По его словам, статус столицы принесет региону дополнительные ресурсы и должное внимание со стороны властей.
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