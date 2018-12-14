Госдума на пленарном заседании в четверг, 13 декабря, приняла юбилейный восьмитысячный закон, которым стала инициатива Ирины Яровой, разработанная для реализации поручения президента России по итогам состоявшейся в апреле 2017 года встречи членов Совета законодателей с главой государства, передает ТАСС.
"На сегодняшний день мы с вами приняли 8 тысяч законов, это труд депутатов семи созывов до сегодняшнего дня", — сказал после голосования председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, из них 7963 вступили в силу, 7 одобрено Советом Федерации и направлено на подпись президенту, 20 находятся в верхней палате. Еще 10 законов были приняты Госдумой в четверг.
"При этом в системе Госдумы нет части законов, принятых в первом созыве. По стенограмме последнего заседания установлено, что их было 460", — уточнил Володин, напомнив, что электронная система "Закон" в то время отсутствовала.
Восьмитысячный принятый закон за авторством Яровой вводит обязательную процедуру информирования правоохранителями региональных законодателей о результатах доследственных проверок и принятых решениях по материалам, переданным региональной счетной палатой. "Данное правило уже действует на федеральном уровне и необходимо для того, чтобы понимать, какие правовые последствия повлекли выявленные правонарушения, какие процессуальные решения приняты и что надлежит дополнительно реализовать на уровне региона для упреждения нарушений в сфере использования бюджетных средств", — пояснила сама Яровая.
Кроме того, это позволит "обеспечивать и дополнительный общественный контроль за принятием процессуальных решений и неотвратимостью ответственности", добавила она.
Документ также предусматривает, что представительные органы муниципальных образований вправе заключать соглашения с региональными счетными палатами о передаче им полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
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