Президент России Владимир Путин на встрече с деятелями культуры в Ярославле заявил, что власти могут оптимизировать сеть государственных театров в стране, передает ТАСС.
Господдержка театров заложена в майских указах президента. В ближайшие шесть лет власти должны будут оказать финансовую помощь для модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров.
Путин, отвечая на слова гендиректора Большого театра Владимира Урина о плохом материальном положении театров в регионах, сказал, что сейчас в стране около 650 государственных театров. "Такого нет нигде", — отметил президент.
"Многое зависит от целесообразности самой сети [театров], как ни печально это говорить, удобно или неудобно. Но это тоже важно — оптимизация сети", — пояснил Путин.
Он также добавил, что главы регионов "должны ясно понимать, что они делают, и не плодить нищету". Поскольку новые театральные учреждения, как отметил президент, не будут давать развиваться тем, что уже существуют.
Путин подчеркнул, что перед Новым годом у него пройдет встреча с губернаторами регионов. Он пообещал затронуть тему театров с ними. Он также заявил, что "если уже создано что-то или уже функционирует", то это требует поддержки и внимания.
Комментарии
А администрацию президента он не хочет оптимизировать, а такой огромной администрации ни в одной стране мира нет
название статьи не правильно звучит:
правильно - Путин хватит плодить нищету !!!
государство не просило вас плодить
медицину и образование уже оптимизировали, пора за культуру браться
а то насмотрятся в своих театрах всякого, а потом пишут в интернетах про государевых людей непотребство, в телевизоры глядеть надо!
С театрами закончат за цирк возьмутся?
А вообще, не много ли за 2 дня новостей о ВВП? Как-то притомили....насчитал 10 новостей: 8 вчера и 2 уже сегодня.
14.12.2018 09:43
- гость -
С театрами закончат за цирк возьмутся?
А вообще, не много ли за 2 дня новостей о ВВП? Как-то притомили....насчитал 10 новостей: 8 вчера и 2 уже сегодня.
рейтинги бьют рекорд - ниже плинтуса