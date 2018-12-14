Наш сегодняшний разговор оказался посвящен влиянию электромагнитных волн на здоровье человека. За последнее время в Барнауле произошел ряд спорных ситуаций, в которых фигурирует электромагнитное излучение. Среди них — установка вышки сотовой связи на крыше школы № 40, строительство жилого комплекса "Барнаулкапстроем" непосредственно рядом с телецентром в Нагорной части и т.д. Подробно и объективно разобраться в ситуации Amic.ru помогал директор независимой лаборатории "Эксперт" (аккредитована при Роспотребнадзоре) Борис Юрьев.

— Борис Петрович, расскажите, какие исследования вы проводите, кто к вам чаще всего обращается?

— Перед тем, как строится любой объект, имеющий радиоизлучение, производится расчет санитарно-защитных зон, зачастую он называется паспорт. Это тот документ, который регламентирует, на каком расстоянии могут находиться жилые помещения, какой уровень электромагнитного поля может находиться на уровне земли, на определенных высотах, т.е. ограничение зоны застройки вокруг данного объекта связи.

— Как часто просят произвести такие исследования и насколько они трудоемки?

— Исследования проводятся постоянно. Перед постройкой объекта производится расчет санитарно-защитной зоны, затем экспертиза расчетов, после этого Роспотребнадзор выдает санитарно-эпидемиологическое заключение на строительство. После возведения объекта предоставляется информация для проведения экспертизы. После расчетов и экспертизы выдается право на эксплуатацию объекта. Поскольку идет бурное развитие отрасли сотовой связи, базовых станций и строительства новых объектов, заказов у нас хватает.

— Бывают ситуации, когда клиент не соглашается с выводами вашей организации и пытается либо оспорить их, либо обратиться за экспертизой в альтернативную организацию?

— Мы независимая структура, не подчиняемся заказчику и выполняем требования законодательства. Если при расчете санитарно-защитной зоны есть нарушения, то мы выдаем отрицательное заключение. После чего обязательно должен произойти перерасчет, должны измениться параметры передающего объекта: уменьшение мощности, изменение углов наклона, азимута для того, чтобы именно в данных точках соблюдалась санитарно-защитная зона. Если заказчик не согласен, то он может обжаловать решение, но на моей практике такого не было. В обычном порядке идет согласование параметров, затем снова проводится измерение, и если все в порядке, то объект вводится в эксплуатацию.

— Борис Петрович, эксперт вашей организации занималась расчетом при установке вышки сотовой связи на крыше школы № 40. Можно рассказать об этом подробнее?

— Мы делали экспертизу проекта, а не расчет. Расчетом занималась другая организация. Нарушений не было. Во-первых, есть действующее законодательство, регламентирующее, что, как, с каким уровнем должно быть. Прямого запрета строительства вышек сотовой связи на каких-то объектах (в том числе и школ) законодательство не устанавливает. Предусмотрено, что при вводе в эксплуатацию особое внимание уделяется измерениям на социально-значимых объектах — детсадах, школах, больницах, санаториях и т.д.

Возвращаясь к вашему вопросу, мы сделали экспертизу на проект, получили положительное заключение Роспотребнадзора. Взаимодействие владельца передающего оборудования и арендодателя — это не наша сфера деятельности. Еще раз повторюсь, Роспотребнадзор не увидел нарушений санитарно-защитных зон. Я за свою бытность знаю, что на многих школах, больницах и санаториях это оборудование присутствует и объясняется необходимостью наличия связи. Никакого криминала здесь нет.

С другой стороны, к этому вопросу надо относиться очень скрупулезно при вводе в эксплуатацию, чтобы не было никаких превышений. На практике я нарушений не встречал, потому что объект, находящийся над головой, имеет мощность и напряженность намного меньше, чем если бы он находился через улицу. Любое препятствие — крыша, кровля — снижает уровень электромагнитного поля. Жаль, что далеко не все понимают эти элементарные вещи.

— Борис Петрович, в Алтайском крае уже были прецеденты размещения вышек сотовой связи на крыше зданий?

— Да, и не только в Алтайском крае, но и в Новосибирской, Кемеровской областях мне приходилось заниматься подобными измерениями. В Кемеровской области была парадоксальная ситуация. Базовая станция располагалась на крыше администрации, а измерения надо было проводить в здании суда, стоящего напротив. В суд меня пустить отказались. Помогло лишь, что, когда я просил написать отказ от измерений и изучения воздействия электромагнитного поля на находящихся в здании, рядом находились судьи. Именно они провели меня в свои кабинеты.

Иногда возникают ситуации, когда просто не позволяют войти в здание, на котором необходимо произвести измерения. И операторы сотовой связи тут, к сожалению, бессильны.

— Вы как эксперт можете замерить уровень электромагнитного поля и можете достоверно сказать, несет ли оно негативное воздействие или нет? Реакция родителей учеников школы объясняется их незнанием и непониманием, если бы мы могли им все объяснить и разложить по полочкам, она была бы другой?

— Я технарь и подхожу только с точки зрения цифр. Есть законодательство, регламентирующее данные показатели — где можно, сколько можно и где нельзя. Здесь существует несколько мнений. С момента начала моей деятельности я сталкивался с теорией, что как только появилась сотовая связь, в домах исчезли тараканы.

— Многие также связывают это с появлением микроволновых печей.

— Якобы увеличение напряженности электромагнитного поля привело к уничтожению насекомых. Сейчас тараканы снова стали появляться, но электромагнитное поле при этом никуда не исчезло. Поэтому я к данным вопросам отношусь комплексно.

Во-первых, необходимо соблюдать санитарные нормы. Мы перед вводом в эксплуатацию проверяем все параметры. Во-вторых, нужно самим заботиться о снижении воздействия электромагнитного поля. Многие ли родители знают, сколько минут в день ребенок может разговаривать по телефону? Это биологические нормы, хотя они официально и не утверждены.

Так, ребенок до 12 лет должен говорить не более 40 минут в сутки. Ребенок до 16 лет — не более 80 минут в сутки. Но если ребенок ложится спать, а на подушке находится на зарядке телефон, то вредное воздействие будет длиться всю ночь.

Второй аспект, который хотелось бы затронуть. Многие думают, что электромагнитное поле идет только от устройств сотовой связи, это далеко не так. Санитарными нормами предусмотрено после ввода объекта раз в три года проводить производственный контроль. Уточните у своих управляющих компаний, проверяли ли они когда-то напряженность электромагнитного поля в своих зданиях. А в старых домах, которым больше 15-20 лет, электропроводка начинает "фонить". При включении СВЧ-печи допустимый уровень превышается в 3-4 раза, и в инструкции к этой технике указано, что при ее работе нельзя находиться на расстоянии ближе 2 метров.

Любой сотовый телефон на расстоянии 5-7 см от головы превышает норму излучения в 1,5 раза. Взрослый организм более устойчив к воздействию электромагнитного поля, а детский нет. Сейчас почти все дети ходят с наушниками по 6-7 часов в день. Это очень вредно, идет излучение другого порядка, которое происходит уже внутри головы. И это я еще не затрагиваю вопрос, когда дети переходят улицу в наушниках и не смотрят по сторонам.

Мы работаем с точки зрения законодательства. Не превышает норму — значит, разрешено, превышает — значит, запрещено.

— Получается, Борис Петрович, сотовые телефоны при неправильном использовании вреднее вышки сотовой связи. Есть ли ограничения на пользование телефоном для взрослых людей?

— Такого я не слышал. И нормы для детей рекомендованные, на законодательном уровне это не закреплено. И опять же, есть разные теории на этот счет. Кто-то утверждает, что вредно, другие говорят, допустимо при соблюдении правил и норм, третьи заявляют, что абсолютно безопасно. Но вопрос в другом. Я не думаю, что людям, общающимся по телефону 6-8 часов в сутки, это добавляет здоровья. Однако это их личное дело.

— Давайте поговорим о жилом строительстве вблизи передающих объектов. Одно дело ученики, проводящие в школе несколько часов, и другое, когда ты постоянно, месяцы, годы живешь рядом с телебашней. Так ли это страшно, или это просто мифы?

— Мы проводили измерения и там. Когда строят здание, делается расчет санитарной зоны. Мы делали экспертизу расчета, и нарушений там нет. Естественно, если сравнить напряженность электромагнитного поля в километре от телевышки, она будет ниже. Но если будет построено здание, на крыше которого превышения нет, внутри объекта его уже точно не будет.

Строитель действует на свой страх и риск, покупатель тоже сам должен думать при покупке такой квартиры, хочет он этого или нет. При замене состава какого-то передающего оборудования на вышке всегда проводится измерение. В случае повышения напряженности электромагнитного поля застройщик должен думать, что он будет делать со своими квартирами — это его риски. Но на момент расчета, повторю, нарушений нет, что будет дальше с передающим устройством на телецентре, мы можем только прогнозировать. Вероятнее всего, излучение уменьшится в связи с переходом на цифровое телевидение и снижением количества передатчиков.

— Вы, когда говорили про нормативы использования сотового телефона различными группами, упоминали временной промежуток. Можете ли дать еще полезные советы по использованию бытовых приборов?

— Хочу еще раз акцентировать внимание на том, что в домах тоже нужно проверять уровень электромагнитного поля. В них очень много различных распределительных устройств. Сейчас люди перешли на новый тип мониторов, от которых электромагнитное излучение намного ниже. Но у многих сохранились старые бытовые приборы, в том числе СВЧ-печи. Я сталкивался также с ситуацией, когда рядом со зданием проходил силовой кабель. Он находился за стеной, но был старым, и от него шло очень большое излучение.

Хотел бы напомнить как специалист: вышкам сотовой связи предписан производственный контроль каждые три года. Им необходимо провести замеры и иметь сертификат соответствия. Бывает, что в погоне за прибылью операторы сотовой связи изменяют параметры. К примеру, поступили жалобы от клиентов на плохой сигнал, плохую связь. В свою очередь, недобросовестные сотрудники усиливают сигнал, изменяют параметры антенны. Связь становится хорошей, а в соседнем доме превышается уровень допустимого напряжения электромагнитного поля. И я, когда провожу контроль, всегда объясняю сотрудникам, что нельзя пренебрегать чужими интересами и ориентироваться только на себя. Это может быть чревато штрафными санкциями от Роспотребнадзора, а во-вторых, все мы люди, и их близкие могут попадать в эту зону.

Бывает и по-другому. Человек приходит и жалуется, что как только поставили базовую станцию, начала болеть голова. Мы приходим разбираться, и выясняется, что базовая станция еще даже и не подключена. То есть причина там совершенно другая, но люди из-за неких стереотипов уже внушили себе, почему все так происходит.