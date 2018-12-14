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Путин призвал россиян не ждать поддержки государства и опираться на себя

, ИА "Амител"
Президент отметил, что россиянам уже никто не поможет... "ни бог, ни царь и ни герой"

Фото: vk.com

Президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока в четверг, 13 декабря, призвал россиян опираться только на себя и не ждать помощи от государства, сообщает "Сноб".

По словам Путина, 90% успеха каждого человека зависит от него самого лично.

"Не надо ждать поддержки государства, надо ей, конечно, пользоваться, только личная инициатива и напряженная работа над собой поможет. И к этому я хочу вас призвать. Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни бог, ни царь и ни герой", — пояснил президент России своим избирателям.

Путин подчеркнул, что каждый россиянин должен ставить перед собой амбициозные цели и такие задачи, достигать которые приятно.

"В этом случае вы будете добиваться огромного личного успеха, а личный успех каждого — это успех всей страны", — подытожил глава государства.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.12.2018 08:57
- гость -

Всё это потому что наша страна встала на рельсы оголтелого капитализма.

0  0
14.12.2018 08:58
- гость -

и только народ с каждым годом, все больше и больше становится должен государству...

0  0
14.12.2018 09:01
- гость -

его ведомство тоже расформируют?
как после слов Глацких ???


ресурсы страны продают, землю продают, налоги собирают, ндс 20%
а никто никому ничего не должен!

нормально все, хавайте дальше))

0  0
14.12.2018 09:02
гость

Вова-государствовамничегонедолжно

0  0
14.12.2018 09:03
- гость -

Болодя, на балбесов, уже давно никто не надеется. А увеличением пенсионного возраста и очередной заморозкой пенсионных накоплений вы уже и имбецилов против себя настроили.

0  0
14.12.2018 09:08
Гость

"Никто не даст нам избавленья -
Ни бог, ни царь и не герой,
Добъёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой

Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро...

...Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты - никогда

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце встанет
Сиять огнем своих лучей."

Ну пусть потом не обижается, сам напросился!

0  0
14.12.2018 09:12
- гость -

Шпиёна, работающего на штази, привезли в том же вагоне, что и Ильича, аль в более комфортных условиях добирался?! Шпиёны бывшими не бывают...

0  0
14.12.2018 09:16
- гость -

ну и кто он после этих своих слов
получается каждый сам за себя!!!???

0  0
14.12.2018 09:18
- гость -

скорей бы он все

0  0
14.12.2018 09:20
- гость -

Народ в ссср для себя и внуков страну строил, а сейчас для олигархов...

0  0
14.12.2018 09:21
- гость -

Сми зачем нагнетаете???
Медведева с кудриным хотите?

0  0
14.12.2018 09:29
гость

По словам Путина, 90% успеха каждого человека зависит от него самого лично.

Ротенберги, Ковальчуки, Шамалов, Тимченко и иже с ними аплодируют стоя, ведь они всё сами, просто ооочень талантливы с детства.

0  0
14.12.2018 09:32
- гость -

Сми зачем нагнетаете???
Медведева с кудриным хотите?
А давайте еще более жесткую цензуру введем, ведь если об этом не говорить, то как бы и нет проблем, так?

0  0
14.12.2018 09:46
- гость -

а зачем нам такой президент???
Путин всего добился сам - для своей семьи и своих дружков...

А какие обещание давал "На московском стадионе «Лужники» прошел митинг в поддержку Владимира Путина"

«Дорогие друзья, я приветствую всех вас – всех, кто собрался сегодня в «Лужниках». Это уже не «Лужа», как говорили несколько лет назад, это наши знаменитые «Лужники», которыми мы гордимся. Всех приветствую, кто собрался здесь на митинг «За сильную Россию». Но хочу поприветствовать не только тех, кто в центре Москвы сегодня находится, всех наших сторонников на всей территории нашей огромной страны. А таких людей очень много. Это сотни тысяч, миллионы людей, миллионы. И в этот праздничный солнечный морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо, потому что вместе мы команда. Мы команда? Да? У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все, для того чтобы они были счастливы. Мы сделаем это, да? За нас, и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее десятилетие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это! Да? Дорогие друзья, здесь сегодня находятся замечательные люди, наши прекрасные спортсмены, и мы все видели, помним, как наши ребята, хоккеисты после выигрыша чемпионата, после выигрыша медалей Олимпиады пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна», – обратился к своим сторонникам Владимир Путин.

Теперь каждый сам за себя.

0  0
14.12.2018 09:49
- гость -

Как вовремя вспомнил, только он полный текст песни забыл, а главное ее смысл, тем более 100 лет революции недавно было. Еще больше противонародных законов и будет как в песне...

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