Басков прокомментировал свое появление в комиксах Marvel

Российский артист Николай Басков заявил, что ничего не знал о своем появлении в супергеройском комиксе Marvel еще пять лет назад, сообщает "РИА Новости".
"Нет, я впервые вообще увидел там себя. Но мне приятно, доволен", — рассказал Басков.
Он признался, что ранее никогда не читал комиксы — "только фильмы по ним смотрел". Но теперь придется приобрести примечательный выпуск — на память, и ознакомиться с ним пристально.
Персонаж Басков нашелся в одном из выпусков серии The Avengers Prelude: Black Widow Strikes, посвященной агенту S.H.I.E.L.D. Наташе "Черной вдове" Романовой. В комиксе Николай, будучи посетителем популярного московского заведения, имеет с Вдовой некоторое общение, не подозревая, что перед ним агент, находящаяся на секретном задании.
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