Порошенко назвал три главных страха России

Президент Украины Петр Порошенко на совместной с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом пресс-конференции в Брюсселе перечислил страхи, которые есть у России, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание "Укринформ".
"Россия боится трех вещей: во-первых, нашего единства и солидарности. Во-вторых, она ненавидит международное присутствие в Украине — на Донбассе, в Крыму или Азовском море. В-третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины, и это для нас дополнительная мотивация еще решительнее проводить реформы и возвращать Украину к европейской семье", — сказал Порошенко.
Он также поблагодарил Европейскую комиссию за предоставление Киеву первого транша в рамках пакета макрофинансовой помощи Евросоюза (500 миллионов евро).
По мнению Порошенко, экономическая помощь в кредит свидетельствует о том, что Украина "твердо идет по пути экономической трансформации".
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