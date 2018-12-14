Британские эксперты предсказали поражение России в войне против НАТО

Следующий неядерный вооруженный конфликт между Североатлантическим альянсом (НАТО) и Россией может состояться у берегов Прибалтики, сообщает "Царьград" со ссылкой на аналитику эксперта Центра безопасности человечества Роуэна Оллпорта в статье "Огонь и лед — новая морская стратегия для Северного фланга НАТО".
"Если бы Москва начала военные действия, российские войска захватили бы уязвимые районы территории НАТО, включая балтийские государства Литвы, Латвии и Эстонии, до того, как будут развернуты адекватные подкрепления", — пишет Оллпорт в своем материале.
Эксперт также прогнозирует, что НАТО предпримет контратаку в Северной Атлантике и Арктике. В ходе операции подводные лодки и корабли Северного флота России постараются нейтрализовать соперника ударами крылатых ракет по наземным целям.
Оллпорт делает вывод, что альянс в конечном счете победит, так как "Россия уязвима перед полностью мобилизованным морским могуществом НАТО".
Также автор исследования призывает руководство Североатлантического альянса укреплять военно-морские силы для "сдерживания" России.
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