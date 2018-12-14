Порошенко может напасть на Донбасс, чтобы сорвать президентские выборы

Президент Украины Петр Порошенко пытается обострить ситуацию в Донбассе и в Крыму, чтобы сорвать президентские выборы, сообщает "URA.RU" со ссылкой на замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина.
"Последние данные соцопроса на Украине демонстрируют, что рейтинг Порошенко недостаточен для его переизбрания. Его популярность не повысилась даже после инцидента в Керченском проливе и введения военного положения. Поэтому сейчас Порошенко стремится резко обострить ситуацию в регионе, чтобы впоследствии перенести или отменить президентские выборы", — отметил Жарихин, комментируя заявление МИД РФ о готовящейся в Донбассе провокации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ближайшее время Киев готовит вооруженную провокацию в Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении и выхода к границе с Россией. Кроме того, она добавила, что похожие опасения существуют и относительно Крыма.
Ранее Порошенко ввел в 10 регионах военное положение и запретил российским мужчинам от 16 до 60 лет въезд на территорию страны. Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно данным соцопросов, Порошенко находится на третьем месте по популярности.
Комментарии