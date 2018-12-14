Пятница, 14 Декабрь, 07:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 66,26
€ 75,39
235474
Обь
30см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Порошенко может напасть на Донбасс, чтобы сорвать президентские выборы

, ИА "Амител"
Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта

Фото: m.pravdoryb.info

Президент Украины Петр Порошенко пытается обострить ситуацию в Донбассе и в Крыму, чтобы сорвать президентские выборы, сообщает "URA.RU" со ссылкой на замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина.

"Последние данные соцопроса на Украине демонстрируют, что рейтинг Порошенко недостаточен для его переизбрания. Его популярность не повысилась даже после инцидента в Керченском проливе и введения военного положения. Поэтому сейчас Порошенко стремится резко обострить ситуацию в регионе, чтобы впоследствии перенести или отменить президентские выборы", — отметил Жарихин, комментируя заявление МИД РФ о готовящейся в Донбассе провокации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ближайшее время Киев готовит вооруженную провокацию в Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении и выхода к границе с Россией. Кроме того, она добавила, что похожие опасения существуют и относительно Крыма.

Ранее Порошенко ввел в 10 регионах военное положение и запретил российским мужчинам от 16 до 60 лет въезд на территорию страны. Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно данным соцопросов, Порошенко находится на третьем месте по популярности.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
07:34
IPO или ICO: сходства и отличия 0
07:22
"От меня ждут прорыва": интервью с новым министром алтайского спорта 0
07:03
Новый год близко: Барнаул в преддверии праздника 0
06:48
Кто из известных людей родился в год Свиньи 0
06:32
Трагедия Чернобыля: как выглядит сегодня зона отчуждения 0
06:17
Снежно и скользко: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 декабря 0
06:01
По стопам Подоляна: чем известен единственный кандидат в прокуроры Алтая 0
05:56
Порошенко может напасть на Донбасс, чтобы сорвать президентские выборы 0
04:41
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода 0
03:15
Британские эксперты предсказали поражение России в войне против НАТО 0
02:01
Порошенко назвал три главных страха России 1
00:21
Басков прокомментировал свое появление в комиксах Marvel 0
00:14
Российские космонавты первыми в мире напечатали живые ткани в космосе 0
23:49
Мария Бутина в суде признала вину в сговоре против США 3
23:36
Депутат Госдумы проведет конкурс для рэперов "на тему туризма в России" 0
23:19
Суд оштрафовал экс-депутата за одно лишь желание снять видео о свалке 0
22:49
Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток 0
22:34
Путин: Россия сохранит лидерство в космосе, если у молодежи "будут мозги" 1
22:16
Новое повреждение на теплосети продолжают устранять в Барнауле 0
21:56
Внутренняя проверка началась в Росгвардии по фактам поставок продуктов 0
21:43
Инвалида попросили не жаловаться на отсутствие пандуса в московском МФЦ 0
21:15
Пресс-секретарь "Роснефти" назвал коммуниста-губернатора Хакасии "дебилом" 7
20:39
Путин: "Нужно вкладывать деньги в технологии, а не бабки заколачивать" 2
20:16
Доходы священника с сумочкой Louis Vuitton объяснили в Тверской епархии 1
20:08
Путин спародировал Ельцина на Всероссийском открытом уроке 0
19:51
Путин школьникам: президент должен быть порядочным человеком 1
19:34
Шнуров высмеял инициативу депутатов ввести наказание за оскорбления власти 1
19:08
Коротко о главном: закрытие кладбищ, рост цен на проезд и коммунальный ад
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 декабря
18:38
Кокорин рассказал о своих планах на новогоднюю ночь 1
18:21
Советская актриса, живущая в апартаментах в Голливуде, молит о помощи 6
18:04
Томенко недоволен, как Алтай переживает зиму: "Покатились куда-то вниз" 10
17:51
Главврача российской больницы уволили за перевязку пенсионерки скотчем 1
17:47
Бывший замгубернатора Щукин получил пост в Министерстве юстиции Алтая 11
17:33
Опубликован перечень бесплатных медицинских услуг, за которые берут деньги 5
17:26
Алгоритму действий при коммунальных авариях в Барнауле прописали апгрейд 0
17:14
Светофоры и уличное освещение отключат на Павловском тракте в Барнауле 0
17:02
Российский спецназ получил "супероружие" 3
16:50
Юную барнаульскую студентку судят за интернет-шопинг по карте бабушки 1
16:34
Кириенко подарил слепым детям экземпляр Конституции РФ со шрифтом Брайля 4
16:22
Стоп-кадр. Обратная сторона барнаульского туристического кластера 2
16:11
Барнаульский мэр официально "приподнял" цены на проезд в транспорте 14
16:03
Должникам будут оставлять прожиточный минимум вместо половины дохода 6
16:00
Новогодний шар "Ростелекома" превращает бонусы в подарки 0
15:49
Жилые дома, детсад и колледж остались без тепла в Барнауле из-за аварии 8
15:34
Автор песни "За Путина" стихами ответила критикам: "Ради Бога, подальше" 12
15:25
Груженый КамАЗ с прицепом слетел с трассы Барнаул — Заринск 0
15:16
Ребенку стало плохо от насвая, который ему дали в барнаульской школе 11
15:04
Средний чек россиян в магазинах за месяц вырос на целых 23 рубля 2
15:00
Количество "горячих линий" 8-800 в Алтайском крае выросло в 2 раза 0
14:50
Новогоднюю елку начали монтировать на пешеходной улице в Барнауле 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.