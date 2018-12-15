В Алтайском крае самая большая протяженность автомобильных дорог. И количеством мостов жители региона тоже могут гордиться: в краевой собственности на данный момент насчитывается 782 моста. Чтобы поддерживать эту сеть переправ в удовлетворительном состоянии требуется немало сил и средств**.
На восстановление мостовых сооружении, пострадавших в результате весеннего паводка в 2018 году из федерального бюджета Алтайский край получит 182, 3 млн. рублей. Соответствующее распоряжение подписал 1 сентября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Средства будут выделены в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы". Доля софинансирования из бюджета Алтайского края составит более 80 млн рублей. На эти средства планируется построить и капитально отремонтировать 38 мостов на автодорогах регионального и муниципального значения.
Отметим, ранее для обеспечения проезда в пострадавших территориях из бюджета края было выделено порядка 50 млн рублей. Восстановительные работы начаты на 12-ти пострадавших от паводка объектах. Завершить их планируется летом 2019 года.
*Стоимость строительства, реконструкции, ремонта мостовых сооружений определяется в рамках разработки проектно-сметной документации и оценки достоверности сметной стоимости, и зависит от вида, типа моста, его конструктивных особенностей, материала моста, транспортной схемы доставки материалов и конструкций и т.п.
Как пояснили в министерстве по транспорту и дорожному хозяйству, работы на мостах, расположенных на региональных трассах велись по государственной краевой программе "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 — 2022 годы. Мосты, расположенные на трассах федерального бюджета, ремонтировали в рамках выполнения плановых работ и финансы на эти цели выделялись из федерального бюджета.
** Плановые работы по содержанию мостовых сооружений в удовлетворительном состоянии ведутся ежегодно. Всего с начала 2014 года в регионе было обновлено около 120 объектов. В 2016 году работы производились на 18 мостовых сооружениях, в 2017 году – на 28 объектах. При этом отметим, что дорожный фонд региона ежегодно увеличивается.
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