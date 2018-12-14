Руководитель фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов предложил выдвинуть в Госдуму уже бывшего начальника свердловского департамента молодежной политики Ольгу Глацких, пишет "URA.RU".
"В связи с тем, что получившая всероссийскую известность Ольга "государство не просило вас рожать" Глацких имеет право на ошибку, а в Свердловской области как раз освобождается одномандатный округ на довыборы в Госдуму в 2019 году, было бы справедливо ее выдвинуть на эти выборы и посмотреть, вдруг, и правда, ее зря предали анафеме. Ну не [бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира] Тунгусова же, побежденного анонимными телеграм-каналами, в Госдуму отправлять, в самом-то деле", — написал Пожалов в своем Facebook.
Отмечается, что ИСЭПИ — это не просто институт с красивым названием. Когда за внутреннюю политику в администрации президента России отвечал Вячеслав Володин, ИСЭПИ был "мозговым центром" администрации и лояльного ей Общероссийского народного фронта. В 2016 году, когда Володин стал спикером Госдумы, ИСЭПИ ориентируется на проблемы парламентаризма.
Политолог Алексей Швайгерт отметил, что Пожалов, очевидно, иронизирует, но при желании случившийся скандал с Глацких действительно можно использовать ей во благо.
"Избрать можно любого. Другое дело, что эту историю надо как-то объяснить. Можно, например, перевернуть все с ног на голову и придумать такую легенду для Глацких, что люди еще на ее защиту встанут", — отметил Швайгерт.
Напомним, из-за слов о том, что "государство не просило никого рожать" и "ничего не должно молодежи", Ольге Глацких грозило увольнение. Однако губернатор Евгений Куйвашев дал подчиненной право на ошибку. Само ведомство, возглавляемое Глацких, было ранее ликвидировано губернатором. Новый орган будет создан на базе областного Министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона. Вероятно, Глацких вновь займет высокий пост в новом органе.
Комментарии
мда, слов нет от таких решений
И почему- то мы не удивлены. Кстати, плоховато выглядит мадемуазель для такого молодого возраста- наверное работа очень тяжелая..
Под Куйвашевым трудится, девушка... А безропотное население достойно таких депутатов, нашенская - не либерал и не демократ!!!
Ну что тут удивляться, судя по предложению, тот кто выдвинул его тоже умом не отягощен.
такие соратники Путинойдам нужны.
для коллекции в думу надо такого человека там всяких полно но с7 классами нету да и может там что нибудь ляпнет глядишь нас порадует на федеральном уровне........
Других чиновников, у государства, для вас нет.
Почему же нет, еще с конкурса красоты длинноногие есть