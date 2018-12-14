Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе выступления в Совете Федерации назвала выбор продуктов питания россиян нерациональным, сообщает RNS.
В России 36% мужчин и 52% женщин страдают ожирением в возрасте 55-64 лет, заявила Скворцова.
"Абдоминальное ожирение отмечается более чем у 2/3 обследованных, что отражает общемировые тенденции последних лет. Выявлено увеличение распространенности ожирения с возрастом. В российской популяции в возрасте 35-44 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 лет — 36 и 52% соответственно", — сказала министр.
Скворцова отметила, что в целом питание россиян нельзя считать рациональным.
"В 2017 году, по данным Росстата, потребление населением овощей составило 73% от рекомендуемой нормы, а сахара и кондитерских изделий, наоборот, 130%", — сообщила она.
Также она отметила, что половина обследованных граждан страны потребляют избыточное количество соли.
"Согласно исследованию, которое проводилось по нашей стране, избыточное количество соли потребляют 50% обследованных, чаще мужчины. По данным социальных опросов, в заведениях фастфуд питается каждый пятый россиянин, в особенности жители мегаполиса", — добавила Скворцова.
Комментарии
Не хочу правильно и вкусно питаться. Хочу просто есть.
Женщины полнеют после 45 потому что не сидят на гормонах как заокеанские наседки
Подсадили россиян на фаст фуд и пиво, в ссср столько жирных не было. Зато жить стали дольше в пределах кольцевой дороги , хаха
Вы нам будете указывать что кушать ?!!!
Макарошками надо питаться!
крайняя отрешённость верховной абсолютистской власти от реальных проблем простого народа: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
если перед человеком стоит выбор-купить кг яблок за 120 рублей или полкило фарша-он сделает выбор в пользу фарша, потому что иначе муж скажет этому человеку много нелестных слов
Ну нам бы ваши доходы и мы бы правильно питались. А на 10000 как то не разнообразить наш рацион с такими ценами на овощи и фрукты и тд... вот и жрем всякую фигню. так что помалкивайте лучше со своими анализами. загнали народ в стоило. радуйтесь!