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Путин поставил долларового миллиардера Рашникова в пример всем россиянам

, ИА "Амител"
Согласно данным Forbes, состояние Рашникова оценивается в 9,3 млрд долларов

Фото: forum.sportbox.ru

Президент России Владимир Путин на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" рассказал о встрече с основным владельцем Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктором Рашниковым и поставил его в пример, пишет "URA.RU".

По словам Путина, он встречался с Рашниковым в конце ноября. Разговор шел о том, куда ММК вкладывает полученные средства.

"Он мог бы в карман рассовать, распихать все по карманам собственников в качестве дивидендов. Нет!" — заявил Путин.

Он также обратил внимание на то, что компания тратит миллиарды рублей на уменьшение выбросов в атмосферу, улучшение экологической ситуации на Южном Урале, создание новых рабочих мест и учебных заведений, развитие социальной инфраструктуры.

"Да, социалкой прежде всего должно заниматься государство… Но и компания вкладывает, и немало, чтобы обеспечить здоровье своих работников", — добавил Путин.

Согласно данным Forbes, состояние Рашникова оценивается в 9,3 млрд долларов. Он занимает 14 место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России 2018".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.12.2018 10:05
гость

а больным детям народ по копейкам собирает

0  0
14.12.2018 10:08
- гость -

Маразм полный, открыто глумится над населением....

0  0
14.12.2018 10:11
- гость -

Риторический вопрос гражданинам Рашникову и Путину - а каким образом Рашников оказался владельцем Магнитки? С какого перепугу он получает дивиденды с того, чего не строил, что ему не принадлежит и в принципе не может принадлежать?
Вопрос риторический номер два - вы сами-то что-то можете построить, а не советское наследие прожирать? Или можете только завтраками кормить да нефть с газом качать советскими же вышками на советских месторождениях, разведанных советскими геологами?

0  0
14.12.2018 10:30
бродяга

14.12.2018 10:11
на все 100% с вами согласен.С какого перепугу он владелец,строил весь СОЮЗ!!!
Это государство владелец!!!.А этого владельца к стенке.

0  0
14.12.2018 10:35
- гость -

14.12.2018 10:11
- гость -
И вопрос номер три- а вы сами что сделали чтобы задавать кому-либо какие-либо вопросы, кроме, конечно, вбрасывания дерьма на вентилятор соцсетей и форумов?
А Рашников молодец. У нас в городе тоже кое-кто оказался владельцем предприятий, и где они? Ну за исключением АЗПИ и Ротора, но и у тех большие трудности. А сохранить и развить предприятие, создавать рабочие места и заниматься экологией - огромный талант. Такие люди и должны быть владельцами предприятий, а не мифические "народ" или "государство". И зарабатывать такие люди должны в тысячи раз больше сетевых дерьмомётов, участь которых тешить свои комплексы в форумах.

0  0
14.12.2018 10:36
- гость -

14.12.2018 10:11
- гость -

+100500

0  0
14.12.2018 10:41
- гость -


14.12.2018 10:35
- гость -
Гражданин Рашников, не старайтесь, никто ваших "подвигов" не оценит. Вы просто вор, вот так вот просто и банально. Вор, грабитель и эксплуататор, жирующий за счёт эксплуатации копеечной рабской силы.

0  0
14.12.2018 10:44
- гость -

правильно говорит и жизненно, берите пример, в этой стране только вор, подлец и подхалим может добиться высот

0  0
14.12.2018 10:44
- гость -

рашкин то заводик отжал получается, пишут смошенничал, присвоил акции, которые принадлежали трудягам по 30 -50 лет вкалывающими на сем предприятии....страшно... и здесь без жулья не обошлось..

0  0
14.12.2018 10:47
Павсекакий

"А Рашников молодец. У нас в городе тоже кое-кто оказался владельцем предприятий, и где они?"
------
А все, кто продают за рубеж металлы, нефть и прочее сырьё молодцы. А те кто пытается производить что-то более сложное не молодцы? Не потому ли что путинское государство душит их тарифами, ценами на энергоносители, НДС и прочей фигней? В ВТО они для чего так рвались? Чтобы во таким рашниковым было выгоднее торговать металлом на мировых рынках.

0  0
14.12.2018 11:18
- гость -

и тут Остапа понесло.
что в голове этого человека !!!

0  0
14.12.2018 11:36
- гость -

Виктор сам строил завод ??? или отжал!!!

0  0
14.12.2018 11:36
- гость -

И никто не сказал им спасибо! Хотя постой, нашелся тут такой...

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