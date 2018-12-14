Фото: barnaul.org
Подача тепла возобновлена в поселке Южный в Барнауле после ликвидации коммунальной аварии на улице Чайковского.
Как сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы, повреждение на теплосети было устранено 14 декабря в 06:20.
"Работники МУП "Энергетик" обнаружили локализацию повреждения в 01:25, после чего заменили 1,5 метра трубы диаметром 325 миллиметров и начали заполнение систем отопления. С 07:20 тепло стало поступать в дома и детский сад. В период проведения аварийных работ температура в домах не опускалась ниже 19-20 градусов тепла", — отмечают в мэрии.
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На ликвидации аварии, произошедшей накануне, работали две аварийные бригады и шесть единиц техники.
Ранее сообщалось, что изначально из-за порыва без отопления и горячего водоснабжения находились восемь многоквартирных жилых домов, детский сад № 197 и Алтайский политехнический колледж.
Комментарии
за чей счет происходит ликвидация коммунальных аварии? за счет того, кто делал опрессовку?
Дулин опять в Москве отдыхал ?