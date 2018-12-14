79-летний житель Екатеринбурга Александр Резников намерен взыскать выплату по страховке, которая была оформлена на его отца Семена Тимофеевича, погибшего на фронте Великой Отечественной войны, сообщает "URA.RU".

В семье сохранился полис Госстраха, по которому боец был застрахован на две тысячи советских рублей.

"Мой дед в 1942 году был ранен в руку, она долго не заживала, и его отправили домой, в село Казанское Тюменской области. Устроился он на работу в артель "Боевик", работники которой чинили шинели раненых солдат. В артели ему и оформили страховку", — рассказал Дмитрий, внук фронтовика и сын Александра Резника.

Вскоре боец снова ушел на фронт. В 1943 пришла похоронка. Теперь сын фронтовика намерен взыскать деньги за смерть отца. Вот только с кого?

"В Росгосстрахе нам сказали, что тогда было другое государство, и предположили обратиться в центральный офис. Что сейчас делать, пока не знаем", — рассказывает внук Дмитрий.

Эксперты полагают, что шанс получить выплату есть, поскольку Росгосстрах — правопреемник советского Госстраха. Но возникает вопрос: какую сумму требовать?

Доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко насчитал примерную сумму, которая может еще и увеличиться: "Если применить процент, который в СССР начисляли на банковские вклады (3%), то за 75 лет набежало бы 18300 рублей. Но это в ценах 1943 года. Если сопоставить цены в СССР и сейчас (булка хлеба стоила 30 копеек, сегодня — 30 рублей), то сумму нужно умножить на 100. Но это очень грубый расчет: булка хлеба стала не только больше стоить, но и меньше весить. К тому же в рыночные годы доходность по вкладам была уже не 3% годовых, а выше. Думаю, эту сумму в 1 миллион 830 тысяч рублей можно смело удвоить".

По словам экономиста, когда дело дойдет до суда и до выплат, потребуются более детальные и точные расчеты.

"Если подобный прецедент будет создан и такие компенсации действительно начнут выплачивать, то надо будет считать все точно с учетом денежных реформ, обесценивания рубля и т. д. И тогда сумма, конечно, еще изменится. Скорее всего — в сторону увеличения", — подчеркнул экономист.

Между тем сам пенсионер, требующий выплату за смерть отца, говорит, что за большими деньгами он не гонится: "Дело не в деньгах, дело в справедливости. Пусть государство сейчас другое, но страна-то та же самая! Ее и защищал мой отец".