79-летний житель Екатеринбурга Александр Резников намерен взыскать выплату по страховке, которая была оформлена на его отца Семена Тимофеевича, погибшего на фронте Великой Отечественной войны, сообщает "URA.RU".
В семье сохранился полис Госстраха, по которому боец был застрахован на две тысячи советских рублей.
"Мой дед в 1942 году был ранен в руку, она долго не заживала, и его отправили домой, в село Казанское Тюменской области. Устроился он на работу в артель "Боевик", работники которой чинили шинели раненых солдат. В артели ему и оформили страховку", — рассказал Дмитрий, внук фронтовика и сын Александра Резника.
Вскоре боец снова ушел на фронт. В 1943 пришла похоронка. Теперь сын фронтовика намерен взыскать деньги за смерть отца. Вот только с кого?
"В Росгосстрахе нам сказали, что тогда было другое государство, и предположили обратиться в центральный офис. Что сейчас делать, пока не знаем", — рассказывает внук Дмитрий.
Эксперты полагают, что шанс получить выплату есть, поскольку Росгосстрах — правопреемник советского Госстраха. Но возникает вопрос: какую сумму требовать?
Доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко насчитал примерную сумму, которая может еще и увеличиться: "Если применить процент, который в СССР начисляли на банковские вклады (3%), то за 75 лет набежало бы 18300 рублей. Но это в ценах 1943 года. Если сопоставить цены в СССР и сейчас (булка хлеба стоила 30 копеек, сегодня — 30 рублей), то сумму нужно умножить на 100. Но это очень грубый расчет: булка хлеба стала не только больше стоить, но и меньше весить. К тому же в рыночные годы доходность по вкладам была уже не 3% годовых, а выше. Думаю, эту сумму в 1 миллион 830 тысяч рублей можно смело удвоить".
По словам экономиста, когда дело дойдет до суда и до выплат, потребуются более детальные и точные расчеты.
"Если подобный прецедент будет создан и такие компенсации действительно начнут выплачивать, то надо будет считать все точно с учетом денежных реформ, обесценивания рубля и т. д. И тогда сумма, конечно, еще изменится. Скорее всего — в сторону увеличения", — подчеркнул экономист.
Между тем сам пенсионер, требующий выплату за смерть отца, говорит, что за большими деньгами он не гонится: "Дело не в деньгах, дело в справедливости. Пусть государство сейчас другое, но страна-то та же самая! Ее и защищал мой отец".
Комментарии
все правильно делает.
срок исковой давности истек
которая была оформлена на его отца
Мой дед в 1942
так дед или отец?
14.12.2018 10:32 Чукча писатель, чукча не читатель? Написано же кто внуком приходится, а кто сыном фронтовику.
14.12.2018 10:32 Даже жирным шрифтом выделены все задействованные лица. Так дед или отец?
В пошлом году Госстрах выдал деньги по "Свадебному сертификату"
в то время мама заплатила 1000 ( это как сейчас 100 000) в течении 5 лет по 17 руб в месяц
а выплатили мне 1500 в нынешних рублях
.
если надеятся как в расчетах то сильно в пролете 2 ляма поиметь
.
"Если применить процент, который в СССР начисляли на банковские вклады (3%), то за 75 лет набежало бы 18300 рублей
хм.. 2000 х 3% х 75 лет будет 4 500 рублей счетоводы
14.12.2018 10:45
- гость -
Капитализацию процентов нужное еще учитывать.
Капитализацию процентов нужное еще учитывать.
ну даа.... просто я вообще удивилась что в нынешнее время чтото выплатили..
чудеса
а выплатили мне 1500 в нынешних рублях
радуйся что хоть так выплатили. тыж не замужем
Не реально, организация по факту другая, это как сделать вклад в Сбербанк, а требовать деньги потом с Россельхозбанка.
А как же закон действующий хоть где?. Если не заявили или не взыскали долг в течение трёх лет, значит он аннулируется. По сути в течение трёх лет после наступления страхового случая должно было быть написано заявление на выплату.
Я даже больше скажу, советский рубль и капиталистический - это два вообще разных понятия. Погуглите функцию денег при социализме и при капитализме.
14.12.2018 11:13
Друк
Ну в таком случае, раз страна другая, нужно и к 9 мая не примазываться, и вообще ко всему советскому. Заводы обратно народу отдать. А вы стройте свою, другую страну, с гайдарами и чубайсами.
радуйся что хоть так выплатили. тыж не замужем
если вы не в курсе что это за страховка хоть погуглите для начала что бы совсем дураком не казаться
надеюсь, этот ушлый внук не выиграет это дело
т.к. в конечном счете ему за это заплатит каждый россиянин
такая страховка жизни не распространяется на военные действия, это форсмажор
У меня свадебная страховка есть. Родители регулярно делали отчисления, чтобы мне к свадьбе или ко скольки-то годам (если не выйдешь замуж) выплатили эту страховку.
Но СССР распался, так что по этой страховке предложили выплатить 20 рублей. Это они так здорово все пересчитали.
14.12.2018 10:45
- гость
Все правильно они насчитали. Даже 18357.85 получается