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Фальшивку достоинством 5000 рублей вновь сбыли в Барнауле

, ИА "Амител"
Поддельная купюра была сбыта в торговой сети краевой столицы

Фото: 4slovo.ru

Правоохранители продолжают выявлять фальшивые деньги, которые злоумышленники сбывают в Барнауле.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в торговую сеть региональной столицы неизвестными лицами была сбыта денежная купюра достоинством 5000 рублей. При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине данная купюра не была обнаружена.

"После передачи ее в кредитно-финансовое учреждение был осуществлен пересчет денежных средств и выявлен поддельный денежный билет номиналом 5000 рублей серии № БА 5976924. Сотрудники полиции устанавливают факт сбыта фальшивой денежной купюры и призывают жителей и гостей краевой столицы обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения", — отмечают в ведомстве.

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Отметим, что в этом году в Барнауле зарегистрировано немало фактов сбыта поддельных купюр.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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