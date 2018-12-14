Фото: 4slovo.ru
Правоохранители продолжают выявлять фальшивые деньги, которые злоумышленники сбывают в Барнауле.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в торговую сеть региональной столицы неизвестными лицами была сбыта денежная купюра достоинством 5000 рублей. При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине данная купюра не была обнаружена.
"После передачи ее в кредитно-финансовое учреждение был осуществлен пересчет денежных средств и выявлен поддельный денежный билет номиналом 5000 рублей серии № БА 5976924. Сотрудники полиции устанавливают факт сбыта фальшивой денежной купюры и призывают жителей и гостей краевой столицы обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения", — отмечают в ведомстве.
Читайте также: Как распознать фальшивые деньги и что делать, если они попали в ваш кошелек
Отметим, что в этом году в Барнауле зарегистрировано немало фактов сбыта поддельных купюр.
Комментарии