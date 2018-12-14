"Национальный рейтинг вузов РФ, который показывает их востребованность со стороны российской экономики, представлен во вторник, 12 декабря, проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", — сообщает РИА Новости.
Алтайский государственный технический университет им.И.И. Ползунова находится на 55 месте среди 126 инженерных вузов России, представленных в рейтинге.
Оценка вузов проводилась по следующим показателям: цитирование трудов сотрудников организации, коммерциализация интеллектуального продукта и востребованность научного продукта организации, а также доля выпускников, получивших направление на работу.
В топе инженерных вузов — Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Московский физико-технический институт.