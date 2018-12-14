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Мужчина, обвиняемый в целом ряде преступлений, совершенных более 10 лет назад, предстанет перед судом в Алтайском крае.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 40-летнему жителю региона инкриминируют изнасилование, угрозу убийством, истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью.
"По данным следствия, летом 2007 года житель города Славгорода из-за ревности систематически высказывал в адрес своей подруги угрозы убийством, а также истязал ее, нанося телесные повреждения. Кроме того, в указанный период времени он совершил в отношении потерпевшей преступление против половой свободы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако подозреваемый, опасаясь уголовной ответственности за содеянное, скрылся от органов следствия и на протяжении более 10 лет находился в федеральном розыске", — уточняют в СКР.
Производство по уголовному делу было возобновлено в сентябре текущего года , когда мужчина был задержан в Барнауле, где проживал, тщательно скрывая свою личность. Уголовное дело направлено в суд.
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